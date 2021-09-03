Россиянам предложили бесплатно раздавать землю

Строительство жилья в сельской местности нужно стимулировать за счет создания благоприятных для собственников условий. Одной из мер поддержки, в частности, может стать бесплатное предоставление россиянам земельных участков, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на лекции-экскурсии об архитектуре и строительстве, прочитанной в Ульяновске в рамках владивостокского трека просветительского марафона «Новое Знание», передает ТАСС.

Как отметил чиновник, граждане должны иметь возможность строить в селах дешевое жилье. «То есть, землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать. У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», — подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил необходимость развития сельской инфраструктуры и предложил следить за архитектурным обликом малых населенных пунктов. «Нужно, чтобы в сельской местности тоже была своя архитектура, — сказал Хуснуллин. — Чтобы человек, приезжая в село и малый город, получал удовольствие от того, что он там находится и живет».

Ранее стало известно, что по итогам второго квартала 2021-го спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличился на 10 процентов по сравнению с показателем первого квартала. Россияне бросились скупать землю под ИЖС в том числе из-за введенных мер господдержки, в частности, после запуска льготных ипотечных программ, предположили аналитики.