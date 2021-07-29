Семейных россиян предложили сделать помещиками

Ряд депутатов и сенатор Сергей Леонов предложили сделать семейных россиян помещиками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, они внесут в Госдуму законопроект «О семейных поместьях и семейных поселениях в Российской Федерации».

Парламентарий указал, что в России реализуется программа «Дальневосточный гектар», однако и в других регионах имеются неиспользуемые земельные участки. При этом местные жители из-за отсутствия перспектив переезжают в более развитые субъекты.

Законотворцы считают возможным дать гражданам право на безвозмездное получение в упрощенном порядке земельного участка размером не менее одного гектара для создания семейного поместья, которое будет передаваться «из поколения в поколение». В этом случае владельцы «станут внедрять экологические системы земледелия, проводить мероприятия по охране природы, возрождать "исконные народные обряды, праздники и ремесла", популяризировать здоровый образ жизни», говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (19 процентов) не имеет загородного дома или дачи, но готовится приобрести загородную недвижимость в будущем. Почти у половины россиян есть дача или загородный дом, выяснили интервьюеры: небольшую дачу имеют 32 процента респондентов, капитальный дом — 14 процентов. Больше всего дачников в Москве и Подмосковье (38 процентов), меньше всего — на Северном Кавказе (18 процентов). 35 процентов граждан сообщили, что не намерены приобретать или строить загородное жилье.

Основными плюсами владения дачей или домом за городом россияне считают жизнь на природе и свежий воздух (88 процентов выбрали этот вариант), возможность отдохнуть от городской суеты (69 процентов), более просторную жилплощадь (45 процентов), возможность вырастить детей более здоровыми (33 процента).