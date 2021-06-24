В Крыму нашли рекордно дорогой земельный участок

Самый дорогой земельный участок в Крыму продается за миллиард рублей. Территорию общей площадью 900 соток нашли в Евпатории, следует из материалов агентства недвижимости «Домус», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают риелторы, в мае 2021-го спрос на покупку земельных участков в Крыму вырос на 16 процентов по сравнению с апрелем. При этом в годовом исчислении спрос увеличился на 56 процентов. В период с января по май интерес к приобретению крымской земли вырос на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2021-го на рынке Крыма продается более 14,4 тысячи земельных участков, подсчитали специалисты. Самый бюджетный лот экспонируется за 25 тысяч рублей — это шесть соток в Сакском районе полуострова. Рекордно дорогой объект — лот в Евпатории за 1,08 миллиарда рублей.

Также в топ-3 самых дорогих участков земли вошел надел площадью два гектара в Бахчисарайском районе Крыма. Его стоимость — 670 миллионов рублей. В Ялтинском городском поселении участок в 550 соток продают за 500 миллионов рублей, говорится в предоставленных материалах.

Ранее, в марте, вступил в силу указ президента России, запрещающий иностранцам, лицам без гражданства и иностранным компаниям владеть землей в большинстве районов Крыма. Согласно документу, иностранцы не могут владеть землей в 19 из 25 муниципальных образований республики, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке. Кроме того, запрет распространяется на десять муниципальных образований Севастополя. Под запрет не попали территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

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