Нелегальные гаражи россиян зарегистрируют за 10 тысяч рублей

Стоимость регистрации гаражей в рамках запланированной в России гаражной амнистии составит не больше десяти тысяч рублей за объект, заявил РИА Новости глава Росреестра Олег Скуфинский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Как отметил чиновник, эта сумма складывается из двух составляющих: стоимости подготовки техплана объекта капитального строительства (около пяти тысяч рублей) и подготовки кадастрового плана земельного участка (тоже около пяти тысяч рублей). Кроме того, сообщил Скуфинский, в некоторых регионах власти могут предоставить льготы ряду категорий населения при регистрации гаражей. Также они могут субсидировать затраты физлиц за счет региональных бюджетов.

Гаражная амнистия — это в первую очередь социальный проект, а не экономический, подчеркнул глава Росреестра. По его словам, «исторически с советских времен накоплено около 3,5 миллиона незарегистрированных гаражей». Скуфинский также указал, что после легализации гаражи станут объектами налогообложения — владельцам придется платить налог на имущество физических лиц и земельный. Но, по мнению чиновника, «по таким объектам должно быть или освобождение от налогов, или максимально льготный, номинальный тариф».

Президент России Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии в начале апреля 2021-го. Закон вступит в силу 1 сентября. Он распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс. Такие объекты будут регистрировать в упрощенном порядке.

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