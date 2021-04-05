Президент России Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Осенью владельцы гаражей смогут стать официальными собственниками объектов в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года. Он относится к гаражам, расположенным на участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности и построенным до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс.

Упрощенный порядок предполагает, что для регистрации владельцам необходимо написать заявление и получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Их также освободили от самостоятельной постановки объекта на кадастровый учет — этим будет заниматься орган государственной власти или орган местного самоуправления.

Обсуждение запуска гаражной амнистии началось в феврале 2020 года, когда документ внесли на рассмотрение в правительство. Его разработкой занималось Минэкономразвития совместно с Росреестром. В марте 2021-го Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

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