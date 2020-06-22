Россияне начали скупать гаражи

Россияне во время самоизоляции начали массово скупать гаражи и машино-места. Так, в мае 2020 года спрос на покупку гаражей увеличился на 20,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а машино-мест — на 8,9 процента. Об этом говорится в материале портала «Авито Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

При этом цена объектов увеличилась незначительно, что сделало гараж одним из самых доступных видов недвижимости, который при желании даже может обеспечить дополнительный источник дохода (сдача в аренду). В настоящее время стоимость гаража в среднем по России составляет 250 тысяч рублей, а машино-места — 600 тысяч рублей.

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Если рассматривать покупку гаража, то дороже всего он обойдется в Сочи (около 1,7 миллиона рублей), Москве (550 тысяч), Ростове-на-Дону (450 тысяч), Краснодаре (430 тысяч), а также Красноярске, Севастополе и Екатеринбурге (400 тысяч рублей). Самые доступные лоты можно найти в Челябинске (в среднем 160 тысяч рублей), Волгограде (175 тысяч), Омске (180 тысяч), Саратове (200 тысяч), Санкт-Петербурге и Калининграде (230 тысяч рублей).

Самые дорогие машино-места продаются в Сочи, Симферополе, Москве (примерно 850 тысяч рублей), Ростове-на-Дону и Саратове (800 тысяч рублей). Дешевое парковочное место можно приобрести в Омске (в среднем 250 тысяч рублей), Ульяновске (290 тысяч), Екатеринбурге (400 тысяч), Тюмени (420 тысяч) и Казани (449,5 тысячи рублей).

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