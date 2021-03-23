Госдума приняла закон о гаражной амнистии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о гаражной амнистии. Он вступит в силу 1 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Гаражная амнистия будет действовать до сентября 2026 года. В течение пяти лет владельцы гаражей смогут в упрощенном порядке стать официальными собственниками объектов. Закон относится к гаражам, расположенным на участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, и построенным до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс.

Для оформления прав на гараж гражданам необходимо написать заявление. После регистрации собственнику выдадут выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В Госдуме также составили перечень документов, которых будет достаточно для подтверждения права на гараж. Постановкой объекта на кадастровый учет будет заниматься орган государственной власти или орган местного самоуправления.

Обсуждение законопроекта о гаражной амнистии началось в феврале 2020 года, когда документ внесли на рассмотрение в правительство. Минэкономразвития России совместно с Росреестром разрабатывали его в течение двух лет. Предполагалось, что новый механизм облегчит жизнь 4,5 миллиона автовладельцев, чьи гаражи были не зарегистрированы.

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