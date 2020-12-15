«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии»

«Единая Россия» будет добиваться того, чтобы законопроект о «гаражной амнистии» был принят уже в весеннюю сессию. Документ будет внесен в Госдуму 16 декабря. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским, сообщает пресс-служба партии.

Предлагаемые законодательные меры схожи с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Она была очень востребована у жителей — за 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов. Ожидается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года.

«Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры», — пояснил Андрей Турчак.

По его словам, следующий этап совместной работы заключается в том, чтобы вместе с правительством и региональными администрациями отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было абсолютно бесплатным или предельно минимизировано по стоимости.

«Мы заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак добавил, что люди в регионах поднимали проблему невозможности оформить в собственность гаражи и землю. В частности, такие обращения звучали в ходе декады приемов граждан, которая прошла в начале декабря. Инициативу уже поддержали в 55 регионах. Кроме того, в Крыму и Ульяновской области «гаражная амнистия» уже внедрена и успешно реализуется.

В свою очередь, глава Росреестра Олег Скуфинский отметил: благодаря совместной работе с «Единой Россией» осенью документ был доработан, в нем максимально учтены пожелания граждан. «Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», — пояснил Олег Скуфинский.

Он добавил, что ведомство готово организовать консультационную и методическую поддержку, чтобы у жителей не возникало проблем при оформлении прав.

Проблема оформления гаражей была озвучена и на приеме председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в сентябре этого года. Председатель партии сообщил, что поручит фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке.