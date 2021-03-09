Российский пенсионер оказался на улице и 20 лет прожил в гараже

Социальные службы Самары провели проверку в отношении пенсионера, который 20 лет прожил в гараже. Сотрудники заинтересовались россиянином после публикаций в соцсетях. Об этом пишет Samaraonline24.ru.

Про мужчину писали, что он оказался на улице: его семья издевалась над ним и сожгла документы на жилье. Местные чиновники тогда заявили, что предлагали пенсионеру помощь, но он категорически отказался.

Специалисты осмотрели мужчину и охарактеризовали его состояние здоровья как удовлетворительное. Сам Владимир Петрович, по их словам, на здоровье не жалуется, никаких просьб не высказывал.

Также пенсионер заявил, что не нуждается в посторонней помощи, а со всеми проблемами может справиться самостоятельно. Сотрудники соцслужбы предлагали переселить его в пансионат, однако мужчина отказался.

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