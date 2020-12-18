В Киеве выставили на продажу башню-гараж

В киевском жилом комплексе «Минский» выставили на продажу двухуровневый гараж с комнатой под хозяйственные нужды на втором этаже. Однако интернет-пользователи отметили, что вплотную к гаражу находится очень узкий отель с кафе. Объявление опубликовано на сайте OLX.

В результате строение выглядит как четырехэтажная башня с кондиционерами на фасаде. Общая площадь комплекса, судя по объявлению, составляет 122 квадратных метра. Просят за объект 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

На первом уровне находится гараж со смотровой ямой, на втором — комната с окном. Также имеется еще одно гаражное помещение со входом с другой стороны и внутренняя площадка в 40 «квадратов», закрывающаяся металлическими воротами.

Ранее стало известно о жителе Барнаула, который не смог добраться до своего гаража после сильного снегопада и выкопал в сугробах тоннель. Его длина составила семь метров, а высота превысила человеческий рост.

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