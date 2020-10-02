Владелец подземного гаража разругался с соседями из-за воздушного пространства

В городе Южно-Сахалинске местный житель приобрел подземный гараж и посчитал воздушное пространство над ним своей собственностью. Из-за сложившейся ситуации он разругался с соседями. Об этом пишет «Sakhalin.info».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Адмирал», под которым расположена парковка. Один из жителей купил там место для автомобиля и посчитал, что асфальт во дворе является крышей подземного помещения. Мужчина огородил себе территорию, которая, по его мнению, находится над гаражом, написал на ней «частная парковка» и стал оставлять там свою машину. Соседи обвинили собственника в незаконных действиях и обратились в ГАИ. Однако повлиять на ситуацию не удалось. Позже жители стали замечать царапины и записки с угрозами на машинах, которые они оставляли на «частной парковке».

Соседи говорят, что владелец гаража не производит впечатление неадекватного человека. Они предполагают, что он сдает в аренду подземный участок, а свой автомобиль паркует во дворе. Журналистам издания удалось пообщаться с хозяином и узнать его позицию. «Если я купил только пол на парковке, то чьи тогда потолок, колонна, стена? Кто-то, значит, должен их со мной содержать вместе? А участок сверху тогда чей? У кого взять его в аренду? Подскажите, я тогда возьму. Но если так, то пускай город или кто-то еще помогает мне крышу содержать, которая течет», — заявил мужчина. Он также рассказал, что к порче машин и аренде места не имеет никакого отношения.

В местной администрации отметили, что территория двора является собственностью всех жильцов, поэтому гражданин не имел права самовольно выделять себе личный участок. Однако владелец гаража не согласился с такой позицией и сказал, что будет бороться за это место в прокуратуре и суде.

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