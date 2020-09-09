Жители Петербурга остались без парковки и подрались со строителями

Жители Санкт-Петербурга, которые недавно стали собственниками квартир в новостройке, подрались со строителями. Выяснилось, что на том месте, где компания пообещала построить стоянку, появится еще одна многоэтажка. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Когда жители жилого комплекса «Триумф Парк» от застройщика «Петра-8» увидели, что рабочие начали устанавливать ограждения, то вышли на улицу. Спорный участок защищен решением суда, однако это не помешало строителям начать вскрывать асфальт.

Люди, оставшиеся без долгожданного паркинга для ЖК с несколькими корпусами, попытались запретить вести работы, но безуспешно. На кадрах видно, как женщину выволакивают за руки, а мужчину тащат по земле, из-за чего у него разбивается телефон.

На место происшествия прибыли скорая помощь, сотрудники Росгвардии и полиция. Немного пообщавшись с конфликтующими, сотрудники правоохранительных органов уехали, сообщает канал.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru