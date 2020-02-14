Россияне призвали шамана на помощь в строительстве парковки

bash.news

Жители российского города Агидель в Башкирии призвали шамана, чтобы тот помог решить проблему с парковкой. Об этом сообщает информационный портал Bash.News.

Накануне жильцы дома № 10 по улице Молодежной собрались с плакатами и записали видеообращение к местным властям, чтобы обратить их внимание на ситуацию. По словам горожан, они уже давно добиваются благоустройства двора, однако администрация никак не реагирует на эти просьбы, поэтому было решено «прибегнуть к высшим силам».

Башкирцы пригласили лучшего шамана Северного округа для проведения обряда. На видео одна из местных жительниц просит поколдовать, чтобы во дворе появилась автостоянка. Под звуки горлового пения шаманка провела обряд и задала потусторонним силам вопросы, волнующие жильцов. «Духи ответили — парковка будет!» — сообщила женщина. Такой ответ удовлетворил граждан.

Девятиэтажный дом расположен в районе с плотной застройкой. С одной стороны находится детский сад, с другой — инженерные сети, через двор проходит внутриквартальная дорога. Горожанам приходится парковаться на газоне, но это грозит большими штрафами. Они хотят расширить двор и организовать новые парковочные места на освобожденном пространстве.

В начале 2020 года ситуация с парковками обострилась и в столице. Разрешение на бесплатную парковку теперь получить сложнее, а часть горожан вовсе лишилась этого права. Оформление документа занимает много времени, нарушителей сразу же эвакуируют на штрафстоянки. Столичные власти признают проблему и до сих пор ведут работу по усовершенствованию системы городских парковок.

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