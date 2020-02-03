Тысячи черных граклов пронеслись над парковкой и посеяли панику

dailymail.co.uk

Тысячи черных граклов посеяли панику в американском городе Берлсон, штат Техас. Видео с птицами опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах, которые Трейси Миллер (Tracy Miller) сняла 24 января, видно, как огромная стая птиц проносится над торговым центром и примыкающей к нему парковкой. «С ума сойти, — комментирует автор ролика. — Только взгляните на этих птиц, они повсюду! Тысячи, тысячи, тысячи птиц…»

В разговоре с журналистами Миллер призналась, что зрелище было пугающим. «Птицы были и правда на каждом углу: на крышах, машинах, на земле и деревьях. А еще они издавали так много шума!» — рассказала она.

Обыкновенный гракл — вид птиц семейства трупиаловые. Взрослые особи достигают 32 сантиметров в длину. Самец имеет черное оперение с пурпурным оттенком на голове. Самку отличает меньший размер и приглушенно-коричневая расцветка.

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