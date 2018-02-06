Необъяснимое нашествие птиц в США попало на видео

ViralHog / YouTube

Водитель из Техаса заснял огромное скопление птиц. На видео обратил внимание портал UPI.

Ролик снят на одном из перекрестков в городе Мескит в воскресенье, 4 февраля. По непонятной причине стая облюбовала именно его. Тысячи птиц расселись на стойках светофоров и порхали над дорогой в разные стороны.

По словам снявшего ролик американца, каждый год в начале февраля тысячи птиц кружат над этим перекрестком по неизвестной причине.

Комментаторам видео напомнило фильм ужасов «Птицы», снятый Альфредом Хичкоком в 1963 году. В киноленте рассказывается о вторжении птиц в обычный американский город. Впрочем, в некоторых комментариях поднимался более будничный вопрос — как отмывать машину после птичьего нашествия.

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