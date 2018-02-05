Неблагодарная чайка заклевала своего спасителя и умерла

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Новозеландец подобрал чайку со сломанным крылом и решил cнять видео о ее спасении, но неблагодарная птица несколько раз клюнула его и в итоге скончалась. На ролик обратило внимание издание New Zealand Herald.

Роберт Тахау (Robert Tahau) из города Уакатане нашел птицу на обочине дороги. Чайка отказывалась спокойно сидеть у него на руках во время записи. Птица несколько раз клюнула новозеландца, он реагировал на это руганью, но продолжал рассказ. Однако в итоге чайка так больно ударила его клювом, что он выронил ее из рук, и съемка прервалась.

Спасти птицу не удалось. Когда Тахау вернулся домой, все ветеринарные клиники уже были закрыты, так что мужчина решил оставить чайку у себя на ночь, приготовив для нее коробку с одеялом. «Я дал ей немного смоченного водой хлеба, потому что она выглядел так, будто страдала от жажды», — рассказал мужчина.

Однако к утру чайка умерла. Сначала Тахау просто выкинул ее трупик за ограду, однако когда он увидел, как много людей посмотрели ролик, вернулся за птицей и «устроил ей достойные похороны».

По данным издания, видео набрало более миллиона просмотров.

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