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Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

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Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Жительница Хамовников Марина Крупенина рассказала, что ее резидентское разрешение истекло 28 декабря. Она заблаговременно, в начале месяца, обратилась в МФЦ, чтобы продлить действие документа, однако он был готов лишь 10 января. С аналогичной проблемой столкнулся спортивный комментатор Георгий Черданцев. «Почему процедуру надо усложнять для людей, которые живут в центре еще с советских времен?» — возмутился он.

По данным газеты, столичные власти признают проблему: чтобы выдать разрешение на парковку, необходимо проверить собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), однако система выдает ответы с задержками. В Росреестре пояснили, что большую нагрузку создали сайты-двойники и роботы. Там также заверили, что проводят мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса.

1 января сообщалось, что в российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов. Согласно нововведениям, во дворах теперь запрещено парковать фургоны, такси, микроавтобусы и грузовики. Нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки. Исключение оставили только для личных микроавтобусов.

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