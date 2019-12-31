Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой». Об этом сообщает РИА Новости.

Милонов в обращении отмечает, что ситуация на российских дорогах усложнилась. Депутат связывает это с ростом числа автомобилей и развитием сервисов и служб, использующих автотранспорт. «В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки», — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что машины стоят на «аварийке» в несколько рядов, из-за чего снижается пропускная способность дорог. Милонов уличил водителей таких автомобилей в том, что они прикрываются таким сигналам и «идут по своим делам».

Кроме того, пишет депутат, в крупных российских городах все чаще появляются случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог. Он привел в пример музыкантов, промоутеров, членов автоклубов, велосипедистов и блогеров, которые могут остановить движение на дороге и остаться безнаказанными. «Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа», — рассказал Милонов.

Российский репер Ziroy (Григорий Зироян) 23 декабря заблокировал движение автомобилей по Новому Арбату ради съемок клипа. Исполнитель прогуливался по дороге среди дорогих машин. За это он был задержан полицией на 48 часов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!