Российская полиция поищет перекрывших дорогу танцоров лезгинки

Полиция Калуги сообщила, что будет искать неизвестных, которые перекрыли автомобилями проезжую часть и начали танцевать лезгинку. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Калуге.

МВД возбудило уголовное дело после попадания в интернет видео с перекрытием дороги, на котором в том числе видно мужчину с предметом, похожим на автомат.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство»). В полиции добавили, что следствие установит роль каждого из участников инцидента.

6 августа в Калуге неизвестные перекрыли движение автомобилей на пересечении улиц Марата и Кирова, после чего начали исполнять танец, похожий на лезгинку. Их действия попали на видео. На записи видно, как пять автомобилей почти одновременно подъезжают к месту сбора, после чего из них выходят пять мужчин и четыре девушки. Четверо начали танцевать, пока девушки снимали это на телефон. Один из мужчин не участвовал в танце, однако ходил с похожим на автомат предметом. Действие продлилось около двух минут, после чего все участники быстро сели в машины и уехали.

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