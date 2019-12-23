Движение в центре Москвы перекрыли ради съемок клипа

Автомобильное движение на улице Новый Арбат в Москве было перекрыто в час пик ради съемок клипа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, музыкальный снимал исполнитель Григорий Зироян, также известный как Ziroy. В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили, что уже ознакомились с видео, а также обещали провести по данному факту проверку, передает РИА Новости.

Отмечается, что Зироян ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения, а также занимался стритрейсингом.

В 2018 году жена подмосковного депутата Алексея Яковлева ради съемок клипа перекрыла МКАД. В результате на нее было составлено несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения. Через некоторое время ее супруг принял решение уйти из политики.

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