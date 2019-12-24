Перекрывшего движение ради клипа российского рэпера задержали

Российский рэпер Ziroy (Григорий Зироян) задержан полицией после того, как заблокировал автомобильное движение на улице Новый Арбат в Москве ради съемок клипа. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД, передает РИА Новости.

Он уточнил, что хип-хоп-исполнитель добровольно явился в полицию. Зирояна задержали на 48 часов.

23 декабря сообщалось, что Ziroy в час пик перекрыл движение по Новому Арбату и прогуливался по дороге среди автомобилей люкс-класса. Ранее Зироян неоднократно привлекался к ответственности за нарушения, а также занимался стритрейсингом.

В 2018 году жена подмосковного депутата Алексея Яковлева ради съемок клипа перекрыла МКАД. В результате на нее было составлено несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения. Через некоторое время ее супруг принял решение уйти из политики.

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