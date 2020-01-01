В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах

В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступил в силу в среду, 1 января.

В документе перечислены обновленные требования к парковкам для автомобилей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют коммерческие перевозки в этих трех городах.

Согласно нововведениям, во дворах теперь запрещено парковать фургоны, такси, микроавтобусы и грузовики. Нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки. Исключение оставили только для личных микроавтобусов.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России вступают в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление 26 декабря.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!