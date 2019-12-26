В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров в четверг, 26 декабря.

Согласно вводимым изменениям, зарегистрировать новый автомобиль можно будет прямо в день покупки. Для этого торговая организация должна быть включена в государственный реестр МВД, а также иметь в штате специального сотрудника.

В данном случае автомобилисты смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне.

После осмотра автомобиля и проверки документов владельца специалист отправит результаты в Госавтоинспекцию.

Ранее в декабре сообщалось, что в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. В новом отдельном документе под названием «этикетка энергоэффективности» будут указываться такие показатели конкретной машины, как расход топлива на 100 километров хода, выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.

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