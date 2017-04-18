Двух жителей Благовещенска отдали под суд за гаражный призыв убивать полицейских

Прокуратура Амурской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении двух жителей Благовещенска, обвиняемых в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом говорится в сообщении прокуратуры. Имена обвиняемых не приводятся.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел почти год назад. Как следует из сообщения прокуратуры, 20 апреля в одном из гаражей Благовещенска обвиняемые «исполнили для слушателей, находящихся в гараже, сочиненную одним из исполнителей песню, в которой неоднократно использовались выражения, побуждающие (склоняющие) к совершению убийств сотрудников полиции».

В отношении исполнителей было возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Расследование длилось почти год. Прокурор Амурской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение. 11 апреля уголовное дело для рассмотрения по существу было направлено в Благовещенский городской суд.

Если вина исполнителей будет доказана, то максимальное наказание, которое им грозит, — четыре года лишения свободы.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы признал бывшего главу Роспечати Бориса Миронова виновным в призывах к экстремизму. Поводом для проверки послужили две книги, напечатанные в издательстве «Алгоритм». Эксперты усмотрели в них призывы к насилию в отношении евреев. Миронову назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.