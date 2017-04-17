Дело бросившего беременную кошку под машину самарского кинолога ушло в суд

Уголовное дело против сотрудницы кинологической службы из Самары, бросившей кошку под машину, передано в суд. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

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Инцидент произошел 6 октября 2016 года. Следствие считает, что женщина, которая находилась на обочине улицы Олимпийской, бросила беременную кошку под колеса ехавшей мимо машины. Сообщается, что она сделала это из хулиганских побуждений в присутствии детей. Животное получило не совместимые с жизнью травмы, его пришлось усыпить.

РИА Новости со ссылкой на ГУМВД Самарской области сообщает, что если вина кинолога подтвердится, ее уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

В конце марта житель Оренбурга начал рассылать пользователям соцсети «ВКонтакте» фото расчлененных кошачьих трупов. Он утверждал, что сам убил животных. После того, как скриншоты переписки были опубликованы в одном из местных пабликов, молодой человек удалил свою страницу, однако на момент публикации новости она была восстановлена.