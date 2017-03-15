Бывшего президента Южной Кореи пристыдили за брошенных в резиденции собак

Корейские зоозащитники обвинили бывшего президента страны Пак Кын Хе в жестоком обращении с собаками. По их словам, политик, покидая резиденцию, бросила там питомцев — двух взрослых псов и семерых щенков. Об этом в среду, 15 марта, сообщает The Guardian.

По информации издания, речь идет о девяти псах породы чиндо (местная разновидность охотничьих собак) — паре взрослых, которых Пак подарили в 2013 году, когда она вступала в должность, и родившихся у них семерых щенках. Представитель президентской администрации Ким Тон Чо заявил, что детеныши пока очень малы и останутся в резиденции, пока не подрастут настолько, чтобы их можно было передать новым хозяевам. Он подчеркнул, что Пак, покидая дворец, велела сотрудникам позаботиться о животных.

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Зоозащитники пожаловались на поведение Пак в госкомиссию по гражданским правам и противодействию коррупции. Оттуда материалы были направлены в полицию, однако поучить комментарий стражей порядка по этому делу журналистам не удалось.

The Guardian отмечает, что неизвестно, как квалифицируются действия Пак. Согласно корейским законам, брошенными или потерянными считаются животные, которые бродят в общественных местах без хозяина или живут на улице.

Пак Кын Хе была отстранена от власти 10 марта. Причиной стал коррупционный скандал. Ее личную гадалку и близкую подругу Чхве Сун Силь обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).