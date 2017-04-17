Ямальского рыбака отправили на исправительные работы из-за осетра

Мировой судья Ямальского судебного района в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил к исправительным работам местного жителя Юрия Якимова, выловившего в Оби одного осетра. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

Инцидент произошел 29 декабря 2016 года. Якимов при помощи ледоруба установил на реке неподалеку от села Салемал рыболовную сеть, куда попал осетр, занесенный в Красную книгу.

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Нанесенный биологическим ресурсам ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Якимов добровольно возместил данную сумму до рассмотрения дела судом.

Мужчину приговорили к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Рыба, сеть и ледоруб будут уничтожены.

Летом 2016 года в Хабаровском крае пограничники изъяли у местного жителя примерно полтонны рыбы осетровых пород, лов которой запрещен законодательством. Также было изъято нарезное оружие типа СКС и около 30 патронов к нему.