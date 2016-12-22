Бывшего главу Роспечати Миронова оштрафовали за экстремизм

Басманный суд Москвы признал бывшего главу Роспечати Бориса Миронова виновным в призывах к экстремизму. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Миронова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 УК РФ («Призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — огласил приговор судья.

В ходе прений сторон гособвинение просило для него штраф в размере 150 тысяч рублей. Миронов свою вину отрицал и настаивал на оправдательном приговоре.

О начале уголовного преследования Миронова стало известно в октябре 2015 года. Поводом для проверки послужили две книги, напечатанные в издательстве «Алгоритм». Эксперты усмотрели в них призывы к насилию в отношении евреев.

Борис Миронов — журналист, российский общественный и политический деятель, член Союза писателей России. Был одним из основателей и первым главным редактором «Российской газеты». В 1993-1994 годах — председатель Комитета Российской Федерации по печати.

Несколько публикаций Миронова уже назывались судом экстремистскими. Сам журналист был признан виновным в разжигании межнациональной розни в 2008-м и освобожден от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.