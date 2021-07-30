По итогам второго квартала 2021-го спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличился на 10 процентов по сравнению с показателем первого квартала, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

Россияне бросились скупать землю под ИЖС в том числе из-за введенных мер господдержки, в частности, после запуска льготных ипотечных программ, полагают аналитики. Так, в апреле была расширена программа «Семейной ипотеки», в рамках которой льготная ставка до 6 процентов годовых стала доступна и для строительства частного дома и покупки участка.

Кроме того, с 2020 года россияне могут оформить «сельскую ипотеку» по ставке не более 3 процентов годовых. Также их стимулирует расширение возможностей использования маткапитала. «Развитию ИЖС сегодня уделяется повышенное внимание со стороны государства, — поясняют эксперты. — При этом высокий спрос на рынке будет сохраняться и ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации».

В среднем по России сотка земли под ИЖС стоит 39,5 тысячи рублей, подсчитали в «Авито». Средняя стоимость участков сельскохозяйственного назначения — 29,17 тысячи рублей за сотку.

Ранее стало известно, что в администрации президента задумались над распространением льготной ипотеки на строительство частных домов. Расширить программу кредитования под 7 процентов планируется не на весь частный сектор, а лишь на те дома, которые возводятся по регулярным планам застройки.