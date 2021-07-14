Черчесову отказали в покупке участка для разведения рыбы

Суд в Северной Осетии отказал бывшему главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову в покупке участка у реки Курентидон. Специалист планировал приобрести землю по льготной цене и разводить там рыбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Компания «Арлан Фиш», где Черчесову принадлежит самая большая доля, планировала приобрести участок площадью 60 тысяч квадратных метров. Ранее объект находился в аренде — бывший тренер сборной построил там несколько бассейнов для разведения форели, но вскоре решил оформить землю в собственность. Изначально Черчесов хотел приобрести участок по кадастровой стоимости в 90 тысяч рублей. Позже он предложил 284,7 тысячи рублей, но получил отказ.

По данным издания «Комсомольская правда», судебные разбирательства начались еще в апреле 2021 года. Тогда «Арлан Фиш» подал иск к министерству государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии. Черчесов планировал отсудить право арендовать участок за половину стоимости. Однако суд не встал на сторону компании.

В сентябре 2020 года телеведущая Ксения Собчак не смогла заключить сделку на покупку 40 процентов акций дальневосточных компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон». Фирмы занимаются добычей и торговлей крабами. Успешно подписать документы не удалось, из-за уголовных дел в отношении сооснователя компаний Олега Кана.