Уголовные дела помешали Ксении Собчак торговать крабами

Телеведущая Ксения Собчак не смогла выкупить 40 процентов акций дальневосточных компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон», которые занимаются добычей и торговлей крабами, пишут «Ведомости».

Помешали сделке уголовные дела в отношении сооснователя компаний Олега Кана. Его обвиняют в контрабанде продукции и убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. Сам Кан с 2018 года находится за границей и утверждает, что вышел из крабового бизнеса, но весной Южно-Сахалинский городской суд наложил арест на активы КУК и «Монерон».

Решение принято спустя две недели после того, как Собчак и ее партнер по сделке Елена Соглаева подписали договоры о приобретении компаний. Из-за этого сделки зарегистрировать не удалось.

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? Рабский труд В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад

Не помогло даже вмешательство матери Собчак, сенатора Людмилы Нарусовой. Она просила председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева проверить, не является ли арест активов попыткой воспрепятствовать сделке.

В результате в июле апелляция отменила обеспечительные меры, но уже в августе имущество компаний опять арестовали. На этот раз по другому уголовному делу — КУК, «Монерон» и еще несколько фирм обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.

В среду, 23 сентября, Собчак и Соглаева расторгли договор о покупке. Как отмечают юристы, без регистрации сделка действительно не имела смысла, так как зарабатывать на ней покупатели не могли.

Компании из группы «Монерон» до 2019 года являлись крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке, на них приходилось более 20 процентов квот по добыче в России (19 тысяч тонн). Тогда их суммарная выручка превышала 17 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 9,6 миллиарда. Год назад из-за неучастия в аукционах на улов краба в следующие 15 лет квота компаний сократилась до девяти тысяч тонн, то есть более чем вдвое.

Ранее стало известно, что Собчак в прошлом году заработала 185 754 686 рублей. Это почти в десять раз больше, чем ее муж, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов.