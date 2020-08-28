Раскрыты убытки бизнеса российских звезд

Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на открытые данные финансовой отчетности занимающихся бизнесом знаменитостей раскрыло информацию об их убытках за 2019 год.

По информации издания, ресторанный бизнес Бузовой потерпел убытки на сумму 19 миллионов рублей. Помимо этого, звезда «Дома-2» лишилась 1,3 миллиона рублей на продаже одежды собственной линии.

Столкнулся с проблемами с бизнесом и продюсер Иосиф Пригожин — его совместное с певцом Эмином Агаларовым предприятие по доставке продуктов питания потеряло почти пять миллионов рублей.

Обратило внимание издание и на бизнес Аллы Пугачевой. Так, турагентство, совладелицей которого выступает Примадонна, не получало прибыли с момента его основания в 2013 году, а его убытки за прошлый год составили 163 тысячи рублей. Бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров тоже потерпел убытки в объеме 86 тысяч рублей на собственной линии одежды.

Ранее стало известно, что режиссер и художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов в прошлом году заработал почти в десять раз меньше, чем его жена, телеведущая Ксения Собчак, следует из декларации о доходах и имуществе за 2019 год.