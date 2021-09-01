В России появились признаки замедления роста цен на жилье

На российском рынке строящегося жилья появились признаки замедления роста цен. Однако о реальном снижении ценников речь пока не идет, заявили эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Как отмечают участники рынка жилья, снижению цен на квартиры препятствует существенное подорожание стройматериалов. В течение всего минувшего лета стоимость строящегося жилья продолжала расти во всех городах-миллионниках, сообщили в ЦИАН. В среднем она поднялась на 11 процентов, максимальный рост — на 41 процент — зафиксирован в Краснодаре.

Материалы по теме «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры? Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений

В конце лета рост цен замедлился, в Московском регионе увеличилось число лотов, продаваемых со скидкой — если в июне их было не более 3-4 процентов, то сейчас — 11 процентов. Эксперты указывают — застройщики отреагировали на сокращение спроса, произошедшее после усечения программы льготной ипотеки (с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов).

В «Авито Недвижимость» констатировали, что пик ажиотажного спроса на жилье пройден — скорее всего, цены стабилизируются, а покупательская активность сохранится. При этом не исключается перераспределение спроса в сторону вторичного сегмента.

Ранее были названы наиболее обеспеченные жильем города России. Лидером по этому показателю признан Краснодар, где на каждого жителя приходится по 38,7 «квадрата». В топ-3 наиболее обеспеченных жилой недвижимостью городов также вошли Владикавказ — там этот показатель равен 37 квадратным метрам, и Калининград с 33,3 квадратного метра. Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (15,7 квадратного метра), Симферополя (16,6 квадратного метра), Махачкалы (18,2 квадратного метра) и Москвы (19,8 квадратного метра).