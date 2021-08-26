В Москве нашли сотни «срочных» квартир

Более 300 квартир выставили на продажу в Москве с пометкой «срочно»

В настоящее время в Москве выставлено на продажу 43,3 тысячи вторичных объектов недвижимости, среди них около 0,8 процента экспонируются с пометкой «срочно». Самую дешевую «срочную» квартиру можно купить за 4,35 миллиона рублей — это 16-метровая студия в Юго-Западном округе, рассказал «Ленте.ру» эксперт по столичному рынку недвижимости Вадим Зайков.

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Риелтор нашел в Москве сотни (порядка 350) продаваемых объектов недвижимости с пометкой «срочно». При этом еще в апреле их было намного больше — около 450. Самая дорогая квартира, которую владелец хочет реализовать немедленно, стоит 180 миллионов рублей — столько просят за четырехкомнатный лот в районе Раменки. Площадь квартиры — 218 квадратных метров.

По данным Зайкова, среди «срочных» квартир порядка 80 — однокомнатные, 120 — двухкомнатные, 105 — трехкомнатные. Средняя стоимость квадратного метра в них равна 317 тысячам, 418 тысячам и 352 тысячам рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в январе-июле в Москве заключено максимальное количество сделок с вторичным жильем за последние семь лет. По данным регистраторов, всего с начала текущего года в столице зарегистрировано 93,29 тысячи переходов прав на вторичном рынке жилой недвижимости.