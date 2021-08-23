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В Москве продали рекордное количество квартир

Росреестр: в Москве с начала 2021-го заключено рекордное число сделок с вторичным жильем
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В январе-июле 2021-го в Москве заключено максимальное количество сделок с вторичным жильем за последние семь лет, говорится в сообщении столичного управления Росреестра, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным регистраторов, всего с начала текущего года в столице зарегистрировано 93,29 тысячи переходов прав на вторичном рынке жилой недвижимости. Этот показатель в полтора раза больше прошлогоднего значения за январь-июль (тогда провели 63,2 тысячи сделок).

«Несмотря на незначительное снижение [числа сделок] купли-продажи квартир в Москве (разница с июнем — 894 договора), Росреестр зафиксировал новый рекорд: на протяжении многолетней статистики впервые за семь месяцев преодолен порог в 90 тысяч регистраций переходов прав на вторичном рынке жилья. Ранее максимальный показатель был отмечен в 2019 году с показателем 84,6 тысячи», — отмечается в сообщении.

Только в минувшем июле в Москве было реализовано более 13 тысяч объектов на «вторичке», подсчитали аналитики, — почти в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты предупредили москвичей о стагнации рынка жилья. Она становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам.

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