В России подорожало вторичное жилье

В июле 2021 года цены на вторичное жилье в крупнейших российских городах увеличились в среднем на 4 процента — после падения в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

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По информации аналитиков, в Москве средняя стоимость «вторички» составила 264,35 тысячи рублей за квадратный метр, прибавив почти 3 процента по сравнению с июнем. За год готовые квартиры в столице подорожали на 18 процентов.

В Санкт-Петербурге вторичная недвижимость за июль прибавила в цене 2 процента, за год — 20 процентов. В настоящее время «квадрат» там стоит 154,3 тысячи рублей.

По итогам минувшего июля наибольший рост цен на «вторичку» зафиксирован в Нижнем Новгороде — плюс 7 процентов, до 86,75 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте Омск, где цены прибавили 6,7 процента, на третьем — Казань с ростом на 6 процентов.

Ранее сообщалось, что вторичный рынок недвижимости Москвы заполонили «туристы» — люди, которые смотрят квартиры, но не покупают. Это говорит о растущей неуверенности граждан в завтрашнем дне, считают аналитики.