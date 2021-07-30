Цены на квартиры в Москве начали снижаться

В июне 2021-го в Москве впервые за долгое время были зафиксированы отрицательные колебания средней стоимости вторичного жилья. Цены на квартиры начали снижаться, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

«Пока преждевременно говорить о тенденции, так как колебания в 1-2 процента в любую сторону не являются статистически значимыми для рынка Москвы, тем более на фоне сезонного сокращения количества сделок на рынке недвижимости», — отмечают риелторы.

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По их данным, средняя стоимость однокомнатной квартиры, приобретенной в Москве в июне, составила 9,5 миллиона рублей, двухкомнатной — 13 миллионов рублей, трехкомнатной — 16,6 миллиона рублей. Объем предложения на столичном рынке вторичной недвижимости в прошлом месяце превысил 40 тысяч объектов.

«Традиционно летние месяцы — период затишья на рынке городской недвижимости. На фоне сезонного снижения спроса количество объектов в экспозиции начало увеличиваться», — поясняют эксперты. При этом рост объемов предложения в июне происходил неравномерно: первыми отреагировали Восточный, Северо-Западный, Южный административные округа.

Ранее сообщалось, что вторичный рынок недвижимости Москвы заполонили «туристы» — люди, которые смотрят квартиры, но не покупают. Это говорит о растущей неуверенности граждан в завтрашнем дне, считают аналитики.