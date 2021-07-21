Москву заполонили квартирные «туристы»

Вторичный рынок недвижимости Москвы заполонили «туристы» — люди, которые смотрят квартиры, но не покупают. Это говорит о растущей неуверенности граждан в завтрашнем дне, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

«Наступает время "туристов". Конечно, в итоге это повлияет на количество сделок. Таких туристов сейчас много: более 50 процентов», — отмечают риелторы. По их данным, средняя стоимость квадратного метра «вторички» в столице за год выросла почти на 53 тысячи рублей, до 323,3 тысячи рублей. При этом больших скидок для покупателей нет. «Сейчас не встретишь скидок в 20 процентов. И такого дисконта, скорее всего, не будет. Подобные предложения перекупаются до рынка, то есть до того, момента, как человек выставит их в открытую продажу», — поясняют специалисты.

В Москве происходит переток спроса с рынка новостроек на «вторичку», указывают они. «Люди обращают внимание на готовую недвижимость. "Вторичка! — это сразу деньги, так как такой объект можно сразу сдавать и, например, гасить ипотеку», — добавляют эксперты.

Они ожидают пятипроцентного падения цен на готовые квартиры с плохими характеристиками. При этом качественные объекты продолжат дорожать.

Ранее аналитики предупредили москвичей о стагнации рынка жилья. Она становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам, пояснили эксперты.