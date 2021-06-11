Москвичи начали снижать цены на квартиры

С начала 2021 года средняя стоимость вторичной недвижимости в Москве остается на одном уровне, но в городе постепенно растет число сделок, заключаемых с понижением изначально установленной цены. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

По данным риелторов, в январе текущего года доля сделок, по результатам которых стоимость предложения квартиры снизилась, была равна 58 процентам, в феврале — 53 процентам. Затем данный показатель начал расти, в мае он составил уже 66 процентов. «Однако во многих случаях уменьшение цены нельзя назвать дисконтом как таковым, это ее снижение до уровня, соответствующего нынешнему состоянию рынка, — подчеркивают специалисты. — Можно сказать, что на "вторичке" накапливается все больший объем переоцененных лотов, которые реализуются только после согласия продавца на уступку».

При этом часть москвичей, по наблюдениям экспертов, все еще надеется на такое же существенное подорожание квартир, как в 2020-м, и выходит на рынок с переоцененным предложением, которое не пользуется спросом у покупателей.

Ранее сообщалось, что вторичные квартиры в «старой» Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) подорожали в мае 2021-го на 1,6 процента — до 221,3 тысячи рублей за квадратный метр в среднем. Больше всего — на 2,3 процента — увеличилась стоимость «квадрата» многокомнатных квартир. Наименее заметно (1,4 процента) прибавили в цене «однушки».

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