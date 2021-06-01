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Россияне потратили миллиарды рублей на жилье в Турции

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Фото: Unsplash

В 2021 году россияне потратили на приобретение недвижимости в Турции почти 5 миллиардов рублей, следует из материалов, предоставленных «Ленте.ру» порталом Turk.Estate. Ежемесячно российские граждане покупают в стране сотни квартир, домов и прочих объектов.

По данным аналитиков, только в апреле россияне приобрели в Турции 402 объекта недвижимости, потратив на это 1,42 миллиарда рублей. В период с января по апрель 2021-го соотечественники купили в стране 1,34 тысячи квартир, домов и других объектов недвижимости. В совокупности на это было потрачено около 4,74 миллиарда рублей.

Всего в Турции за апрель 2021-го было реализовано 95,8 тысячи объектов недвижимости. Объем продаж снизился на 14 процентов по сравнению с мартом, но превысил показатели апреля 2020-го на 124 процента. Средняя стоимость квадратного метра в стране достигла отметки в 3,1 тысячи турецких лир (27,3 тысячи рублей). Средняя стоимость жилого объекта составила 404,7 тысячи турецких лир (3,5 миллиона рублей).

Ранее был назван приморский город Турции с самым дешевым жильем — Анталья. По данным аналитиков, 65-метровую квартиру на «вторичке» там можно купить за 4 миллиона рублей. 100-метровая в новостройке также обойдется примерно в 4 миллиона.

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