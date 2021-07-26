Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве

С начала года средневзвешенная цена предложения в новостройках комфорт-класса в Москве выросла на 19 процентов, в проектах бизнес-класса — почти на 18 процентов. Масштабы подорожания столичного жилья раскрыли аналитики Level Group, соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным специалистов, средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах комфорт-класса столицы достигла 256 тысяч рублей, в квартирах бизнес-класса — 372 тысяч рублей. В обоих классах наблюдается существенный рост числа ипотечных сделок. В «комфорте» число покупок с привлечением кредита за полгода увеличилось с 61 до 70 процентов, а в «бизнесе» — с 47 до 55 процентов. Интерес покупателей стимулируют льготные госпрограммы, относительно низкая рыночная ставка по ипотеке и ожидание ее дальнейшего роста по мере ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка, поясняют эксперты.

«Высокий уровень спроса стимулирует застройщиков выводить новые проекты, — констатируют они. — За полгода на рынок вышло 32 новых проекта общей проектной площадью 4,3 миллиона квадратных метров, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом сохраняется тенденция по росту количества крупных проектов: 38 процентов нового предложения составляют комплексы площадью более 100 тысяч квадратных метров».

Ранее сообщалось, что вторичный рынок недвижимости Москвы заполонили «туристы» — люди, которые смотрят квартиры, но не покупают. Это говорит о растущей неуверенности граждан в завтрашнем дне, считают аналитики.