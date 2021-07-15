Апартаменты в Москве начали дорожать быстрее квартир

В Москве и Московской области стоимость апартаментов только за последнее полугодие выросла более чем на четверть, за год ценники увеличились на 38 процентов, рассказал «Российской газете» заместитель директора департамента новостроек по продажам «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков. Квартиры за тот же период подорожали на 25-35 процентов.
По словам эксперта, быстрый рост цен на жилье без прописки начался на фоне обсуждения правового статуса апартаментов и возможного приравнивания их к жилью. Спрос на этот вид недвижимости увеличился на 42 процента. Кроме того, удорожанию способствовало сокращения числа объектов в продаже. За первые два квартала 2021-го предложение апартаментов в Московском регионе снизилось на 33 процента, за год — на 46 процентов.
Статус апартаментов пока менять нельзя, но это неминуемо произойдет, заявил изданию основатель компании Realiste Алексей Гальцев. Поэтому этот вид жилья популярен, и его «инвестиционные перспективы будут по итогам этого года на 30 процентов выше, чем у квартир», предрек эксперт.
Между тем в законопроекте об апартаментах, который минувшей весной был внесен в Госдуму, речь идет лишь об апартаментах, которые будут построены в будущем, но не о существующих зданиях. Есть и ряд других моментов, которые необходимо уточнить в документе, пишет «Российская газета». Всего в России насчитывается минимум 5-7 миллионов квадратных метров апартаментов, в основном в городах-миллионниках.
В мае 2021-го премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме дал поручение решить вопрос с легализацией апартаментов. Для этого он предложил создать рабочую группу.