Апартаменты в Москве резко подорожали

К маю 2021 года средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) апартаментов в Москве достигла 397,4 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 5 процентов, а за год — на четверть, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Жилье без права прописки резко подорожало во всех сегментах, выяснили аналитики: в премиум-классе «квадрат» апартаментов за год прибавил в цене 37 процентов (до 634,5 тысячи рублей), в бизнес-классе СВЦ достигла 301,9 тысячи рублей (плюс 30 процентов за год), в комфорт-классе — 232,2 тысячи рублей (плюс 29,5 процента за год). В стандарт-классе «квадрат» апартаментов стоит 221,8 тысячи рублей (плюс 9 процентов за год).

По данным экспертов, самые дешевые апартаменты предлагаются в Юго-Восточном округе — там квадратный метр этого вида недвижимости стоит 224,8 тысячи рублей. Максимальный ценник — в Центральном округе: более 596 тысяч рублей за «квадрат». Всего в Москве выставлено на продажу около 4,7 тысячи апартаментов в строящихся комплексах. За год число лотов в продаже снизилось на 35 процентов.

Ранее в мае премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме дал поручение решить вопрос с легализацией апартаментов. Для этого он предложил создать рабочую группу.

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