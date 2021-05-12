Мишустин поручил решить вопрос с апартаментами

Премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме дал поручение решить вопрос с легализацией апартаментов. Для этого он предложил создать рабочую группу, сообщает «Интерфакс».

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Мишустин отметил, что в вопросе легализации подобной недвижимости существует «очень много нюансов». Он предложил перейти к финальной стадии решения проблемы и создать для обсуждения рабочую группу.

«Мы обсуждали в правительстве эти нюансы: вопрос сложный, но требует решения. Я предлагаю, чтобы финализировать этот вопрос, поскольку есть разные предложения, создать рабочую группу с участием депутатов Госдумы. Я поручу это Марату Хуснуллину», — пояснил премьер-министр.

Вопрос о правовом статусе апартаментов подняли в ноябре 2020 года. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предложил определить статус построенных объектов и запретить возведение новых. Он также заявил о планах в будущем строить только жилье.