В России придумали новый статус для апартаментов

Несколько сенаторов внесли в Госдуму законопроект о статусе апартаментов. Они задумали создать новую категорию недвижимости — многофункциональные здания. Об этом сообщается на сайте электронной базы нижней палаты парламента.

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Подобные здания будут состоять из жилых и нежилых помещений и располагаться вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Объекты планируют возводить на землях, не предназначенных для жилья. При продаже апартаментов в таких зданиях на этапе строительства сенаторы предложили руководствоваться нормами закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

На многофункциональные здание также захотели распространить действие Жилищного кодекса. Законопроект предполагает и внесение изменений в Градостроительный и Земельный кодексы. В случае принятия законопроекта, субъекты наделят правом самостоятельно устанавливать нормативы проектирования подобных объектов. Перевод нежилого помещения в жилое будут допускать, «если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям».

Вопрос о правовом статусе апартаментов подняли в ноябре 2020 года. Тогда заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предложил определить статус готовых апартаментов, а также запретить дальнейшее строительство подобных объектов и возводить только жилье.