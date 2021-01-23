В Совфеде назвали условие для признания апартаментов жильем

Глава профильного комитета Совета Федерации Олег Мельниченко назвал условие для признания апартаментов жильем. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, основным критерием для перевода апартаментов в статус жилья станет безопасность проживания, поэтому построенные апартаменты, соответствующие требованиям безопасности, получат статус жилых помещений.

Сенатор пояснил, что начатое строительство апартаментов будет продолжено, никто его останавливать не будет. Он подчеркнул, что коммунальные услуги для апартаментов России будут определяться, как для нежилых помещений. После урегулирования статуса собственники апартаментов не будут получать субсидий и компенсаций на оплату жилья и ЖКХ.

Также на многофункциональные дома, где находятся апартаменты, не будут распространяться вопросы признания их аварийными или подлежащими сносу.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил правительству определить правовой статус апартаментов и внести соответствующие изменения в законодательство. Путин поручил внести изменения до 1 августа 2021 года.