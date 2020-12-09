Владельцев торговых помещений и апартаментов защитят от банкротства застройщиков

Общественники из НКО «Право на защиту» разработали законопроект, который призван защитить от банкротства застройщиков собственников апартаментов и торговых помещений. Сейчас, как стало известно «Ленте.ру» документ готовится к внесению в Государственную Думу РФ.

«Ко мне обратились представители некоммерческой организации по защите дольщиков со своим вариантом законопроекта с просьбой дать заключение по его сути, — говорит владелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness, член генерального совета и член комитета по строительству «Деловой России» Максим Лалакин. —Я внимательно изучил положения законопроекта и в целом поддерживаю инициативу».

В настоящее время заключение договора об участии в долевом строительстве (ДДУ) является наиболее популярным механизмом покупки нового жилья. Единственный спорный в нем момент заключается в том, что покупатели квартир сейчас защищены законом гораздо лучше, чем те, кто приобрел нежилые помещения (к ним относятся и апартаменты) в том же доме. Первые по такому договору защищены законом «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которым физлица при банкротстве компании могут через Фонд защиты прав дольщиков получить либо квартиру, либо денежную компенсацию. Эти же правила распространяются на приобретение в новостройке машиномест или нежилых помещений площадью до 7 квадратных метров (как правило, кладовок). Инвесторы нежилых попадают в очередь вместе с прочими кредиторами. В качестве компенсации они получают не купленные ранее метры, а деньги, но чаще всего по остаточному принципу — после формирования конкурсной массы, ее реализации и распределения средств по очередям кредиторов.

Максим Лалакин пояснил, что, по сути, предлагаемый законопроект — это обновленный Закон «О банкротстве», который в нынешней редакции исключает из состава дольщиков юридических лиц, а также покупателей нежилых помещений более 7 квадратных метров, в том числе апартаментов, вне зависимости от того, физическими или юридическими лицами они являются.

По его словам, несмотря на то что все, что строится по ДДУ автоматически попадает под ФЗ 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», при банкротстве застройщика получить оплаченные ими по закону помещения не представляется возможным. Такие помещения в законе «О банкротстве» не упомянуты. Машиноместа и кладовки до 7 квадратных метров прописали отдельно, а, например, апартаментов там нет. И когда государство передает недострой новому подрядчику и людей фактически вынуждают оплачивать заново, то, что они уже оплатили или изымают эту недвижимость.

«Это печальная практика в нашей стране происходит из-за юридической коллизии, которая должна быть устранена в кратчайшие сроки, — отметил Максим Лалакин. —Малый и средний бизнес не должен страдать из-за этого, ведь его представители — опора любого развитого демократического общества. Нежилые помещения — это, прежде всего, новые рабочие места для сотен тысяч граждан в сфере услуг. И вместо того, чтобы получить свою уже оплаченную собственность и начать работать и платить налоги, люди вынуждены за нее воевать».

По словам Максима Лалакина, нынешняя редакция законопроекта все же допускает лазейки для мошенничества и рейдерства, злоупотреблений недобросовестных застройщиков, которые могут через фиктивные сделки обманывать еще и государство. Поэтому этот вопрос будет еще прорабатываться на различных площадках совместно с экспертным сообществом.