Названы районы Москвы с перспективой роста цен на квартиры

В последующие десять лет квартиры в Москве будут дорожать в удаленных от центра районах, где хорошо развита инфраструктура, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование IT-компании Realiste.

По мнению аналитиков, в десятилетней перспективе стоимость квадратного метра квартир в Люблино и Марьино увеличится на 12 процентов, в Медведково и Лосиноостровском районе — на 11,9 процента, в Отрадном и около станции «Окружная» — на 11,8 процента.

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Эксперты рекомендуют покупать жилье в таких «спокойных» районах с инвестиционными целями, при этом важно обращать внимание на инфраструктуру.

Пик цен на столичное жилье будет достигнут к концу осени 2021-го, полагают специалисты. По их мнению, рынку нужно некоторое время на то, чтобы отреагировать на изменение условий программы льготной ипотеки (с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов). Поэтому в ближайшие месяцы он продолжит расти. «Коррекция не наступит сразу. Для этого потребуется не менее полугода», — цитирует аналитиков агентство.

Эксперты назвали и районы с перегретыми рынками жилья. Это Мневники, Академический, окрестности «Чкаловской» и «Чертановской» и Крылатское. В перечисленных локациях цены на квартиры могут упасть в течение следующего года на 30 процентов, предупредили они.

Ранее стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

