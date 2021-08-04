Российские ипотечники отвернулись от новостроек

Фокус российских ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупнейших банков. Многие отвернулись от новостроек, а доля обращений за ипотекой для покупки готового жилья выросла на 10–20 процентов.

О том, что количество обращений за ипотекой на вторичном рынке резко увеличилось, изданию сообщили в Райффайзенбанке, «Дом.рф», Росбанке, банках «Санкт-Петербург» и «Открытие». В Райффайзенбанке доля соответствующих заявок достигла 60 процентов.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Главная причина роста спроса на «вторичку» — корректировка условий госпрограммы льготной ипотеки и низкие ставки, полагают банкиры. Они ожидают, что повышенный спрос на вторичное жилье сохранится до конца 2021-го в условиях роста цен на новостройки и ограничения господдержки. Доля купленного в кредит готового жилья может достигнуть 68-70 процентов.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева заявила, что меньшее удорожание вторичной недвижимости и ставки для «вторички» на уровне чуть выше льготной ипотеки делают сегмент готового жилья более привлекательным. По подсчетам Росстата, за последние полгода новостройки в России выросли в цене на 12 процентов, вторичное жилье подорожало на 6 процентов.

Ранее сообщалось, что Банк России с августа ужесточил правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже. При этом для охлаждения рынка жилищного кредитования ЦБ придется вводить дополнительные меры.