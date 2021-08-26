Иностранцы бросились снимать дорогие квартиры в Москве

Спрос на аренду элитной жилой недвижимости в Москве вырос на 30 процентов

Спрос на аренду элитной жилой недвижимости в Москве за последние три месяца вырос на 30 процентов, свидетельствуют материалы агентства недвижимости Point Estate, предоставленные «Ленте.ру». Прежде всего это связано с тем, что в столицу вновь приезжают иногородние студенты. Родители бросились снимать для них жилье рядом с вузами.

По данным риелторов, средний бюджет аренды в высокобюджетном сегменте не изменился — он составляет 250−300 тысяч рублей в месяц. При этом зафиксирован рост спроса на квартиры и апартаменты в бюджете от 500 тысяч рублей в месяц и выше. За июль−август количество запросов на такие лоты увеличилось на 20 процентов.

Среди «дорогих» арендаторов наиболее востребованы районы Юго-Западного округа, так как там располагаются престижные вузы (МГУ, МГИМО и другие). Примерно на 30 процентов вырос спрос на Патриаршие пруды. Еще один традиционно популярный район — Арбат.

«К концу ноября — началу декабря возможно постепенное снижение активности арендаторов. Однако резкого падения ставок ждать не стоит, максимум в пределах 10-15 процентов», — прогнозируют специалисты.

Ранее сообщалось, что в России может появиться арендное жилье для малоимущих: квартиры им будут сдавать по сниженным ставкам. В первую очередь эксперимент предлагается провести в Москве. С такой инициативой к мэру столицы Сергею Собянину обратилась член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева.